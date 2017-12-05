Сборную России отстранили от участия в Олимпиаде-2018

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Вторник, 5 декабря 2017, 20:51

Международный Олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.

Об этом сообщается на сайте МОК.

Однако "чистые" российские спортсмены, которые по результатам исследований не принимали допинг, смогут принять участие в Олимпиаде-2018 и выступить только под нейтральным флагом. Соответственно, во время спортивных соревнований не будет звучать гимн РФ.

Кроме того, на Олимпиаду не аккредитовали ни одного сотрудника министерства спорта РФ. А самого министра - Виталия Мутко пожизненно дисквалифицировали от участия во всех Олимпиадах.

Решение приняли по итогам докладов двух комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмидта.

Первая расследовала возможную причастность российского Минспорта допинговой системы, а вторая еще раз проверяла допинг-пробы участников Олимпиады в Сочи 2014 года. Обе комиссии создали после расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Темы: Росcия Олимпиада спорт
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