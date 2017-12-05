В ГМС заявляют, что не требуют от Толопы вернуться в Россию

В Государственной миграционной службе утверждают, что требование вернуться в Россию российскому добровольцу Юлии Толопе, которая воевала в АТО на стороне Украины, для оформления документов по принятию гражданства Украины, не соответствует действительности.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Распространенная через социальные сети информация о том, что миграционная служба якобы требует возвращения Юлии Толопы в страну гражданской принадлежности, в том числе для оформления документов, необходимых для подачи заявления на принятие в гражданства Украины, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ГМС отмечают, что согласно законодательству Украины, лицо, которое признано лицом, которое нуждается в дополнительной защите, считается таким, которое бессрочно на законных основаниях находится на территории Украины.

При этом такие лица пользуются теми же правами и свободами, а также несут такие же обязанности, как и граждане Украины, за исключениями, установленными Конституцией, законами или международными договорами Украины.

В ведомстве пояснили, что материалы Толопы вернули в миграционную службу без рассмотрения из-за несоблюдения нормы в соответствии с п. 49-1 Указа президента Украины "Вопросы организации выполнения Закона Украины "О гражданстве Украины".

В ней говорится, что вместе с заявлением и другими документами должен быть подан документ (или документы при наличии у иностранца гражданства нескольких государств), выданный уполномоченным органом иностранного государства, о том, что лицо на территории иностранного государства не совершало тяжких или особо тяжких преступлений, преступлений против человечества и не осуществляло геноцид.

"Этот документ можно получить не только на территории страны гражданской принадлежности, но и в дипломатическом представительстве в Украине", - сообщают в ГМС.

Как известно, российский доброволец Юлия Толопа, которая воевала в АТО на стороне Украины, рассказала, что государственная миграционная служба ей в третий раз отказала в предоставлении гражданства на основании того, что у нее нет справки о несудимости из РФ. Она заявляет, что ее в России разыскивает ФСБ.