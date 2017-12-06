В Киеве - попытка штурма палаточного городка Саакашвили
Возле Мариинского парка - попытка штурма палаточного городка актитвистов, которые поддерживают Михеила Саакашвили.
Об этом сообщает корреспондент УП.
Около 6 утра правоохранители провели попытку штурма палаток в Мариинском парке.
Среди соратников Саакашвили есть пострадавшие.
Протестующие укрепляют баррикады и сносят шины в палаточный городок.
Нардеп Семен Семенченко раздает инструкции самообороне палаточного городка.
Саакашвили - в гостинице "Киев" под охраной.
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