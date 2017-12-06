В Киеве - попытка штурма палаточного городка Саакашвили

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Среда, 6 декабря 2017, 06:37

Возле Мариинского парка - попытка штурма палаточного городка актитвистов, которые поддерживают Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает корреспондент УП.

Около 6 утра правоохранители провели попытку штурма палаток в Мариинском парке.

Среди соратников Саакашвили есть пострадавшие.

Протестующие укрепляют баррикады и сносят шины в палаточный городок.

Нардеп Семен Семенченко раздает инструкции самообороне палаточного городка.

Саакашвили - в гостинице "Киев" под охраной.

 
 
 
 

Темы: Саакашвили
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