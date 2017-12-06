Сторонники Саакашвили устроили баррикады. У ВР другой митинг

Возле Верховной Рады проходит митинг педагогов, а в палаточном городке сторонников Саакашвили спокойно, люди обустроили баррикады.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

По его словам, со стороны Мариинки обустроили забор и укрепили его шинами и поддонами до самой смотровой площадки. По всей площади стоит, как минимум, 10 кучек кирпичей.

Эльдар Сарахман Эльдар Сарахман

На площади находятся около 100-150 человек, греются, пьют кофе и чай. Сцена пуста. Выступающих нет.

Эльдар Сарахман

Люди рубят дрова, обогревают палатки. Среди них присутствует только депутат Семен Семенченко.

Правоохранителей стало меньше. Автобусов Нацгвардии нет, но несколько шеренг стоит перед фасадом здания ВР.

При этом на Грушевского, напротив Шелковичной, происходит митинг педагогов, где также присутствуют около 150 человек из разных регионов.

Эльдар Сарахман Эльдар Сарахман

Там стоит автомобиль с громкоговорителями, и человек призывает нардепов не принимать "преступный" законопроект о передаче колледжей и ПТУ на финансирование местных бюджетов.

Евгений Руденко

Кроме того, на улице Грушевского в районе Арсенальной правоохранители останавливают автомобили и проверяют их на наличие шин и оружия.