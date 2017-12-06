С 7 декабря в Украине начинает действовать запрет на "маски-шоу"

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Среда, 6 декабря 2017, 13:33

Правительственная газета "Голос Украины" опубликовала закон о защите бизнеса от злоупотреблений представителей власти во время следственных действий.

Об этом говорится на сайте издания.

Новая норма предусматривает, что судебное разбирательство и досудебное расследование автоматически фиксируется на аудио и видео (этот пункт вступает в силу 1 января 2019 года). Также при проведении обысков обязательно должен присутствовать адвокат.

Кроме того, теперь доказательства, полученные правоохранителями с нарушением норм этого закона, будут признаны недопустимыми в суде.

Также новый закон вводит наказание в виде ограничения свободы до 5 лет за разглашение данных досудебного следствия, которые унижают человека.

Как известно, законопроект 7275 "О внесении изменении в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования" 16 ноября приняла Верховная Рада.

1 декабря его подписал президент Петр Порошенко.

Правительство, которое готовило эту законодательную норму, называло его средством защиты бизнеса от "маски-шоу".

По словам председателя комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрея Кожемякина, этот закон позволит более эффективно защитить права предпринимателей от давления силовиков.

Читайте также: "Новый закон №7275: защитит ли он бизнес от произвола правоохранителей"

Украинская правда
Темы: законодательство бизнес
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