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Петренко рассказал, как Кабмин хочет улучшить жизнь бизнеса

Среда, 8 ноября 2017, 11:27
Петренко рассказал, как Кабмин хочет улучшить жизнь бизнеса

Кабинет министров предлагает ввести аудит деятельности правоохранительных органов по расследованию уголовных преступлений и еще ряд новаций.

Об этом рассказал министр юстиции Павел Петренко на заседании правительства 8 ноября, представляя законопроект о предотвращении давления на бизнес, предлагаемый правительством.

По словам министра, средний срок, который судья тратит на вынесение решения о проведении обысков по уголовным делам составляет 10-15 секунд.

"При таких обстоятельствах не может идти речь о вопросах справедливости и правосудия. Судьи фактически пачками подписывают подобные решения об обысках, которые потом правоохранители используют для давления на бизнес", – возмущался Петренко.

"Поэтому правительство предлагает такую ​​новацию как звуко- и видеофиксация при рассмотрении вопросов следственным судьей относительно обыска и других следственных действий. Также устанавливается ответственность: если такое решение судья вынес без соответствующей фиксации – все следственные действия признаются недопустимыми и ничтожными", – подчеркнул министр.

По его словам, также предлагается норма об обязательном допуске адвоката на любой стадии обыска.

"Третья новация – введение императива о запрете изъятия оригиналов документов и серверов во время совершения следственных действий. Это оригиналы финансово-хозяйственной деятельности, компьютерная техника, мобильные средства связи предпринимателей", – отметил Петренко.

То есть документом предлагается установить исчерпывающий перечень случаев, когда изымаются оригиналы, – когда они непосредственно являются орудием преступления.

Также правительство предлагает ввести обязательную звуко- и видеофиксацию проведения обыска. Это означает, что правоохранители, которые будут проводить обыски, должны иметь мобильные камеры, которые будут фиксировать весь процесс обыска, а видеозапись будет попадать в централизованную систему и будет неотъемлемой частью протокола.

"В случае, если запись не проводилась, все доказательства будут считаться недопустимыми и ничтожными", – подчеркнул министр.

"Еще одна новация – запретить безосновательное открытие одних и тех же дел по одной фабуле. Мы предлагаем ввести императив: если один правоохранительный орган закрыл дело по этой фабуле, другой – не может возбудить такое ​​же уголовное дело", – пояснил Петренко.

Также вводится аудит деятельности правоохранительных органов по расследованию уголовных преступлений.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков предложил в указанном законопроекте ввести норму о запрете правоохранителям обнародовать материалы обыска.

"Надо запретить правоохранителям обнародование материалов с места следственных действий без разрешения следователя по специальной жесткой процедуре. За нарушение этой нормы предлагаю жесткую уголовную ответственность", – отметил глава МВД.

Бизнесомбудсмен, присутствовавший на заседании правительства в среду, отметил что поддерживает внесенный законпроект.

Правительство планирует в течение трех дней доработать указанный документ и представить его на рассмотрение парламента.

Валентина Романенко, УП

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Темы: бизнесзаконодательствоКабинет министров
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