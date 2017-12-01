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Президент подписал закон "Маски-шоу стоп"

Пятница, 1 декабря 2017, 12:31

Президент Петр Порошенко подписал законопроект №7275 о защите бизнеса от злоупотреблений власти.

Он это сделал в пятницу в ходе диалога бизнеса и власти, передает "Интерфакс-Украина".

"Я хотел бы сегодня в вашем присутствии в этот торжественный момент подписать этот исторический документ", - сказал Порошенко, взял ручку и поставил подпись под законом.

Среди прочего закон предусматривает, что судебное разбирательство и досудебное расследование автоматически фиксируются с помощью аудио- и видеозаписывающих средств. Кроме того, при проведении обысков обязательно должен присутствовать адвокат.

По этому закону, доказательства, полученные правоохранителями с нарушением этих норм, будут признаны недопустимыми в суде.

Кроме того, новый закон вводит наказание в виде ограничения свободы до 5 лет за разглашение данных досудебного следствия, которые унижают человека.

Как известно, законопроект 7275 "О внесении изменении в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования" 16 ноября приняла Верховная Рада.

Правительство, которое готовило эту законодательную норму, называло его средством защиты бизнеса от "маски-шоу".

По словам председателя комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрея Кожемякина, этот закон позволит более эффективно защитить права предпринимателей от давления силовиков.

Читайте также: "Новый закон №7275: защитит ли он бизнес от произвола правоохранителей"

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Темы: Порошенкозаконодательствобизнес
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