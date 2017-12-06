В СБУ рассказали свою версию событий по спецоперации НАБУ в ГМС

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Среда, 6 декабря 2017, 13:35

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак утверждает, что его ведомство нормально сотрудничает со всеми субъектами оперативно-розыскной деятельности.

Об этом он сказал 6 декабря, отчитываясь перед Верховной Радой.

Грицак в частности проинформировал народных депутатов подробности громкой операции относительно детективов Национального антикоррупционного бюро.

"26 сентября 2017 года в Службу безопасности с заявлением о совершении преступления обратилась первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Дина Пимахова по факту провоцирования ее к получению неправомерной выгоды гражданином Титенковым, то есть совершение преступления по статье 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)", – рассказал глава СБУ.

Грицак объяснил, что дальше по процедуре, поскольку такое преступление не относится к подследственности СБУ, материалы 27 сентября были переданы в прокуратуру, которая внесла производства в Единый реестр досудебных расследований.

По его словам, 28 сентября органом досудебного расследования в апелляционном суде была получена санкции на проведение в отношении Титенкова негласных следственно-розыскных действий: снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей, наблюдение за лицом.

"В процессе работы над этим делом было действительно зафиксировано, что готовилась дача взятки. И лишь в день задержания то есть 29 ноября ЕРДР была внесена еще одна квалифицирующий признак – 370 ч.2 - провоцирование дачи взятки", – заявляет Грицак.

Он подтвердил, что в рамках следственных действий было изъято много материалов с ограниченным доступом и большое количество специальных технических средств, "происхождение которых устанавливается".



"Не могу давать оценку деятельности коллег из других правоохранительных органов, потому что они так же занимаются противодействием преступности, но отмечаю, что у нас достаточно нормальное рабочее взаимодействие как с НАБУ, так и с ГПУ с МВД и другими субъектами оперативно-розыскной деятельности", – отметил Грицак.

Он заверил, что по указанному делу СБУ "в рамках выполнения поручений Генпрокуратуры, которая ведет расследование, будет давать оценку и содействовать расследованию".

"В целом же я убежден, что и НАБУ и другие новые органы имеют право на жизнь. Мы будем делать все, чтобы сотрудничать дальше вместе", – заявил также Грицак.

О задержании на взятке агента НАБУ, срыве спецоперации и конфликте между ГПУ и НАБУ читайте в материале УП "Агенты под ударом. Как развивалась и чем закончится очередная атака на НАБУ"

Валентина Романенко, УП
Темы: НАБУ СБУ
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