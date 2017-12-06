БПП одновременно с увольнением Соболева хочет рассмотрение аудитора НАБУ

Депутат от "БПП" Юрий Буглак обратился к главе парламентского комитета по вопросам противодействия коррупции Егора Соболева с просьбой рассмотреть вопрос отбора аудитора НАБУ от Верховной Рады.

Об этом говорится в соответствующем письме нардепа.

Согласно письму, Буглак предлагает включить в повестку дня заседания комитета на 6 декабря и рассмотреть первым вопросом отбор кандидата от Верховной Рады в члены комиссии независимой внешней оценки (аудита) деятельности НАБУ.

Он отметил, что этот вопрос актуален, поскольку парламент почти год не может определиться со своим кандидатом.

Также в четверг в Раде генпрокурор Юрий Луценко обратился к руководству комитета с просьбой назначить аудит НАБУ. Он утверждает, что у него есть информация, которую он может передать аудиторам.

В то же время, представители "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Возрождение" официально инициировали процедуру отзыва Егора Соболева с должности председателя парламентского комитета по противодействию коррупции.

"Все честно. Я 15 месяцев мешал Порошенко и Ко назначить зависимого аудитора НАБУ, с помощью которого они собираются расправиться с командой Артема Сытника", - отметил Соболев.

По его словам, рекомендованные комитетом Роберт Сторч (аудитор ФБР), Марта Борщ (прокурор на процессе США против Лазаренко) и Карлос Кастресана (руководитель антикоррупционного трибунала для Гватемалы) "клептократам не подошли" и они перешли в контратаку.

Как известно, ранее комитет Рады не смог решить вопрос с избранием своего аудитора, хотя было несколько попыток.

В то же время активисты из реанимационного пакета реформ и Центра противодействия коррупции предостерегают, что члены комитета от БПП и "Народного фронта" хотят рекомендовать ВР "удобного аудитора НАБУ".

21 марта Верховная Рада уже голосовала за своего аудитора в НАБУ. Фракции БПП и "Народный фронт" поддерживали тогда кандидатуру британца Найджела Брауна, которого даже прозвали "ручным аудитором". Но тогда парламент не смог выбрать аудитора по своей квоте.

16 мая стало известно, что отклоненный Радой Браун снова будет участвовать в отборе кандидатов в состав комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро.

Как известно, для участия в конкурсе поступило 9 заявок, из них 7 полностью соответствуют требованиям конкурса.

Среди поданных заявок для участия в конкурсе - заявка от адвоката из США Марты Борщ, прокурора из Испании Карлоса Кастресана. В конкурсе также высказали желание участвовать Нейджел Браун, которому дала рекомендации фракция "Блок Петра Порошенко", профессор Киевского национального университета им. Т.Шевченко Александра Яновская, адвокат, представитель Академии адвокатуры Сергей Гончаренко.