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Соболева хотят снять с комитета

Среда, 6 декабря 2017, 13:00

10 депутатов антикоррупционного комитета требуют отзыва Егора Соболева с должности председателя комитета.

Соответствующее заявление на имя Егора Соболева подписали 10 депутатов.

Согласно документу, депутаты просят включить в повестку дня заседания этого комитета 6 декабря "об отзыве Соболева с должности председателя комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции".

Документ подписали депутаты Савчук, Матейченко, Рычкова, Ланьо, Артошенко, Немировский, Буглак.

 

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