Комитет Рады не смог решить, как выбирать аудитора НАБУ

Парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции не смог в среду принять решение о правилах проведения конкурса на отбор кандидата от Верховной Рады в аудиторы деятельности НАБУ и о приглашении кандидатов на собеседование в комитет.



Председатель комитета Егор Соболев предложил пригласить кандидатов на заседание комитета 21 июня и определиться, кого именно рекомендовать для работы в комиссии, передает "Интерфакс-Украина".



Однако данное предложение не набрало большинства голосов – его поддержали члены комитета, в основном, депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко", часть из которых покинула заседание.



После этого Соболев закрыл заседание из-за отсутствия кворума.



"Как только члены комитета будут готовы к нормальному обсуждению, к нормальной дискуссии, к нормальному принятию решений, я сразу организую для них этот процесс. Если есть желание продавить, то на меня давить нет смысла", - сказал Соболев журналистам после заседания.



Он не назвал дату, когда именно комитет сможет рассмотреть вопрос о кандидатах в комиссию по аудиту НАБУ.



Как известно, для участия в конкурсе поступило 9 заявок, из них 7 полностью соответствуют требованиям конкурса.



Среди поданных заявок для участия в конкурсе - заявка от адвоката из США Марты Борщ, прокурора из Испании Карлоса Кастресана. В конкурсе также высказали желание участвовать Нейджел Браун, которому дала рекомендации фракция "Блок Петра Порошенко", профессор Киевского национального университета им. Т.Шевченко Александра Яновская, адвокат, представитель Академии адвокатуры Сергей Гончаренко.



На заседании комитета Соболев сообщил, что поступила еще одна заявка на участие в конкурсе.



26 мая Кабинет министров выбрал аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины от правительства Буроменского Михаила Всеволодовича.