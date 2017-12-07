Лещенко: Кроме поддержки США, Украина может потерять безвиз

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Четверг, 7 декабря 2017, 04:34

Если Верховная Рада поддержит законопроект, который позволит депутатам увольнять руководителей антикоррупционных органов простым большинством голосов, Украина может потерять безвизовый режим со странами ЕС.

Об этом заявил народный депутат Сергей Лещенко.

Проект Закона Украины № 7362 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения парламентского контроля" поставит антикоррупционные органы в зависимость от руководства государства, что будет означать сворачивание в Украине антикоррупционной реформы.

"Помимо сокращения помощи в области безопасности от США, Украина также сталкивается с возможным пересмотром безвизового режима с ЕС. Он был предоставлен в результате начатой ​​антикоррупционной реформы, которая сейчас находится под угрозой из-за клептократического руководство Украины, в том числе президента Порошенка", - написал Лещенко в twitter.

Ранее советник бывшего вице-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер заявил, что будет рекомендовать сократить правительственную помощь США Украине в случае, если Верховная Рада проголосует за отставку председателя Антикоррупционного комитета Егора Соболева и главы НАБУ.

Как сообщалось, с призывом к Верховной Раде не голосовать за указанные решения выступила международная антикоррупционная сеть Transparency International Украина.

Верховная Рада рассмотрит этот законопроект 7 декабря.

Темы: НАБУ Верховная Рада ЕС безвиз
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