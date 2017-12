Лещенко: Кроме поддержки США, Украина может потерять безвиз

Если Верховная Рада поддержит законопроект, который позволит депутатам увольнять руководителей антикоррупционных органов простым большинством голосов, Украина может потерять безвизовый режим со странами ЕС.

Об этом заявил народный депутат Сергей Лещенко.

Проект Закона Украины № 7362 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения парламентского контроля" поставит антикоррупционные органы в зависимость от руководства государства, что будет означать сворачивание в Украине антикоррупционной реформы.

"Помимо сокращения помощи в области безопасности от США, Украина также сталкивается с возможным пересмотром безвизового режима с ЕС. Он был предоставлен в результате начатой ​​антикоррупционной реформы, которая сейчас находится под угрозой из-за клептократического руководство Украины, в том числе президента Порошенка", - написал Лещенко в twitter.

Apart of cutting security assistance from US, Ukraine is also facing possible re-examination of visa-free regime with EU. It was provided as the result of started anticorruption reform which is under threat now because of kleptocratic Ukrainian leadership incl Pres Poroshenko https://t.co/kYl6Sbymwo