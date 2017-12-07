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У США заговорили про скорочення допомоги Україні, через закон про вбивство НАБУ

Четвер, 7 грудня 2017, 01:56
У США заговорили про скорочення допомоги Україні, через закон про вбивство НАБУ

Радник колишнього віце-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер рекомендуватиме скоротити урядову допомогу США Україні у разі, якщо Верховна Рада проголосує за звільнення глави Антикорупційного комітету та глави НАБУ.

Про це Карпентер написав у Twitter.

"Якщо рада проголосує за звільнення голови Антикорупційного Комітету  та голови НАБУ, я буду рекомендувати скоротити всю урядову допомогу США Україні, включаючи підтримку у сфері безпеки. Це ганьба", — заявив він.

Як повідомлялось, із закликом до Верховної Ради не голосувати за вказані рішення виступила міжнародна антикорупційна мережа Transparency International Україна.

Як відомо, 6 грудня Комітетом з питань запобігання та протидії корупції було визнано незадовільною роботу власного голови – Єгора Соболєва та ініційовано процедуру його відкликання перед парламентом.

 7 грудня депутати Верховної Ради голосуватимуть за законопроект, який уможливлює звільнення директора НАБУ без аудиту. Документ внесли народні депутати Артур Герасимов та Максим Бурбак.

Лідер партії Народний фронт Арсеній Яценюк заявив, що його фракція виступає за невідкладне ухвалення закону України про Антикорупційний суд та голосування у Раді за призначення аудитора НАБУ.

Водночас, за його словами, партія підтримує "приведення у відповідність до Конституції України правового положення всіх керівників правоохоронних органів і встановлення парламентського контролю над діяльністю цих органів".

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУСША
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