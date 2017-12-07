Возле Верховной Рады несколько митингов, а Саакашвили не видно

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Четверг, 7 декабря 2017, 11:29

На улице Грушевского возле Верховной Рады митингуют люди Геннадия Балашова и Соцпартии.

По подсчетам корреспондента "Украинской правды", их приблизительно 250 человек.

Они требуют минимальную пенсию в 5 тысяч гривен и минимальную зарплату в 10 тысяч гривен.

Под ВР - социалистические флаги и лозунги
Под ВР - социалистические флаги и лозунги
Фото Эльдара Сарахмана, УП
 
 

А на площади перед парламентом собрались около 300 участников с флагами "Батькивщины". Они требуют продлить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли.

 

Там же расположился еще и митинг работников образования с требованием увеличить финансирование из бюджета ряда научных учреждений.

 

Из сторонников Михэила Саакашвили корреспондент УП никого не заметил, со сцены на Площади Конституции никто не выступает.

 

Пресс-секретарь партии "Рух новых сил" Марьяна Пачтар сказала "Украинской правде", что Саакашвили постоянно находится в палатке.

В то же время, один из лидеров "РНС" Юрий Деревянко сообщил "Украинской правде", что не знает, где Саакашвили сейчас: "Я видел его где-то в 12 или в час ночи, когда после эфира я заезжал в палаточный городок. Но я потом уехал, поэтому дальше не знаю".

 

Рядом с Верховной Радой дежурит много полиции.

 
 

"Украинская правда"
Темы: акции митинги Верховная Рада Батькивщина Саакашвили
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