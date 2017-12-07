Задержан депутат, организовавший сепаратистский референдум на Донбассе

СБУ задержала бывшего депутата Великоновоселковского районного совета Донецкой области, который подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По его данным, оперативники спецслужбы установили, что в мае 2014 депутат организовал и провел митинг среди жителей поселка Большая Новоселка. Злоумышленник публично обращался с призывами к отделению региона от Украины и созданию фейкового "совета донецкой народной республики".

Отмечается, что после провального референдума депутат сбежал из поселка и длительное время скрывался от правоохранителей в юго-восточных регионах Украины, где пытался наладить бизнес.

"Сотрудники СБ Украины установили местонахождение бывшего депутата и на основании решения суда задержали его в Запорожской области", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и взяли под стражу.

Продолжается досудебное следствие.