Лавров назвал миротворцев ООН оккупантами. Климкин ответил

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что идея ввести миротворцев ООН на Донбасс не по российскому сценарию равнозначна введению "оккупационной администрации".

Об этом он заявил во время выступления в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене, сообщает "Российская газета".

По его словам, на данный момент рассмотрение российского проекта резолюции о создании миссии ООН на Донбассе затягивается намеренно.

"Взамен предлагаются идеи, равнозначные введению в Донбасс оккупационной администрации с целью похоронить комплекс мер, одобренный советом безопасности и решить вопрос силой", - заявил Лавров.

Vienna. OSCE Ministerial. #RU FM Lavrov calls the initiative to deploy the UN peacekeeping mission in Donbas “an intention to create an occupation administration” there. I believe that the occupation administration is already there. That’s #Russian occupation administration. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 7, 2017

На заявления Лаврова ответил глава МИД Украины Павел Климкин, который заявил, что как раз оккупационная администрация РФ на Донбассе уже присутствует.

Ранее сообщалось, что Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели призвал не забывать о военном конфликте на Востоке Украины.

В свою очередь Эстония призвала Россию прекратить незаконную аннексию Крыма, а также перестать поддерживать сепаратистов на востоке Украины.