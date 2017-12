Лавров назвал миротворцев ООН оккупантами. Климкин ответил

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что идея ввести миротворцев ООН на Донбасс не по российскому сценарию равнозначна введению "оккупационной администрации".

Об этом он заявил во время выступления в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене, сообщает "Российская газета".

По его словам, на данный момент рассмотрение российского проекта резолюции о создании миссии ООН на Донбассе затягивается намеренно.

"Взамен предлагаются идеи, равнозначные введению в Донбасс оккупационной администрации с целью похоронить комплекс мер, одобренный советом безопасности и решить вопрос силой", - заявил Лавров.

Vienna. OSCE Ministerial. #RU FM Lavrov calls the initiative to deploy the UN peacekeeping mission in Donbas “an intention to create an occupation administration” there. I believe that the occupation administration is already there. That’s #Russian occupation administration.