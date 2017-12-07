ЦИК зарегистрировала нового депутата от "Радикальной партии Ляшко"

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатом от "Радикальной партии Ляшко" Валерию Заружко.

Такой результат заседания ЦИК в четверг сообщает пресс-служба учреждения.

"Комиссия признала избранным народным депутатом Украины Заружко Валерию Леонидовну, 1978 года, образование высшее, проживает в городе Вишневое Киево-Святошинского района Киевской области, беспартийная, включенной в избирательный список Радикальной Партии Олега Ляшко под № 28", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что другим постановлением Комиссия зарегистрировала нардепа Заружко.

Решение было принято в связи с досрочным прекращением Верховной Радой полномочий нардепа Андрея Артеменко.

Ранее лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщал, что новым депутатом в его политсиле станет жительница оккупированного Донецка, которая "занималась волонтерством и благотворительностью".

Она является управляющим партнером агентства недвижимости "007". На риэлторской сайте она сообщала о себе, что работает "только с дорогими объектами" и входит в "клуб роскошной недвижимости".

Как известно 20 февраля Радикальная партия исключила Андрея Артеменко из состава фракции.

Причиной стал так называемый "план нормализации отношений между Украиной и Россией", который Артеменко передал бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну для отмены санкций.

Этот план предусматривал вывод всех российских войск из Восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. Также Артеменко якобы передал в США доказательства коррумпированности президента Украины Петра Порошенко.

Позже нардеп заявил, что его слова об "аренде Крыму" неправильно истолковали.

2 октября Высший административный суд признал законным указ президента о прекращении украинского гражданства экс-нардепа Андрея Артеменко.

В Верховную Раду после досрочного прекращения депутатских полномочий Андрея Артеменко проходит включена в избирательный список Радикальной партии под № 28 Валерия Заружко.