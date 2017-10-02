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Суд визнав законним припинення українського громадянства Артеменка

Понеділок, 2 жовтня 2017, 12:04
Суд визнав законним припинення українського громадянства Артеменка
ukrinform

Вищий адміністративний суд визнав законним указ президента про припинення українського громадянства екс-нардепа Андрія Артеменка.

Про це повідомив головуючий у колегії суддя Ігор Олендер, передають "Українські новини".

"У задоволенні адміністративного позову...відмовити", - оголосив він.

Суд ухвалив повністю відмовити Артеменку в задоволенні позову, зокрема, відмовився визнати незаконним і скасувати указ президента.

Справу ВАСУ розглядав близько 5 місяців.

Це рішення стало першим серед інших справ про оскарження указів Порошенка про припинення українського громадянства колишніх чиновників.

Водночас адвокат Артеменка Леонід Сіваков планує оскаржити припинення його українського громадянства у Верховному Суді.

Юрист наголосив, що незадоволений рішенням Вищого адміністративного суду.

"Безумовно будемо оскаржувати у Верховному Суді", - сказав він.

Коли буде подано скаргу, він не уточнив.

Як відомо, 29 квітня 2017 року президент Порошенко підписав указ про припинення громадянства народного депутата Артеменка. Підставою став закон "Про громадянство", який не допускає подвійного громадянства в Україні.

За словами самого Артеменка, у нього є громадянство Канади і не тільки.

Екс-нардеп скаржився, що йому заборонили в'їзд в Україну при використанні трьох закордонних паспортів.

Як повідомлялося, 16 травня 2017 року Верховна Рада достроково позбавила мандата позафракційного депутата Андрія Артеменка, обраного до парламенту за списком Радикальної партії.

Нагадаємо, в лютому 2017 року газета The New York Times повідомила, що на той момент нардеп з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій. Цей план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Теми: Верховна РадагромадянствоПорошенкосуд
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