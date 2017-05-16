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Замість Артеменка в парламент зайде бізнесвумен з Донецька

Вівторок, 16 травня 2017, 12:27

Включена до виборчого списку Радикальної партії під № 28 Валерія Заружко проходить до Верховної Ради після дострокового припинення депутатських повноважень Андрія Артеменка.

Це випливає з виборчого списку партії Ляшка на позачергових парламентських виборах 26 жовтня 2014 року на сайті Центральної виборчої комісії.

Згідно з даними ЦВК, громадянка України Заружко народилася 2 грудня 1978 року. Вона є керуючим партнером агентства нерухомості "007". Містом її проживання вказаний Донецьк.

 
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Як повідомлялося, 16 травня Верховна Рада достроково позбавила мандата позафракційного депутата Андрія Артеменка, обраного до парламенту за списком Радикальної партії.

В лютому 2017 року газета The New York Times повідомила, що на той момент нардеп з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій. Цей план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

У зв'язку з цим Радикальна партія виключила депутата з фракції.

Пізніше нардеп заявив, що його  слова про "оренду Криму" неправильно витлумачили.

29 квітня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства народного депутата Артеменка. Підставою став закон "Про громадянство", який не допускає подвійного громадянства в Україні.

За словами самого Артеменка, у нього є громадянство Канади і не тільки.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаЛяшко Олег
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