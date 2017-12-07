"Заря" проиграла испанцам и покидает Лигу Европы

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Четверг, 7 декабря 2017, 23:59

Луганская "Заря" покидает Лигу Европы. В заключительном матче группового турнира "Заря" со счетом 0:2 уступила испанскому "Атлетику" на "Арене-Львов".

Из группы луганского клуба в 1/16 финала Лиги Европы пробились шведский "Эстерсунд" и "Атлетик". Украинский клуб с шестью очками занял третью позицию.

Что касается самой игры, то испанцы вполне логично победили в этом поединке. Первый гол в этой игре провел на 70-й минуте Адурис, который отличился ударом головой. Стоит отметить, что если бы не удачная игра 18-летнего вратаря "Зари" Андрея Лунина, то счет в этой игре мог быть для подопечных Юрия Вернидуба и разгромным.

Под конец матча "Заря" получила шанс на спасение, но с метров 14 по воротам не попал Кочергин. А вот испанцы снова пробили ворота "Зари". После выполнения стандарта забил Рауль Гарсия - 0:2.

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы пробилось киевское "Динамо".

Николай Аврамчук для УП

Темы: футбол спорт
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