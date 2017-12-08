Взрывы в Балаклее: Харьковская ОГА выделила пострадавшим еще почти 6 млн гривен

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Пятница, 8 декабря 2017, 04:53

Харьковский областной совет выделит дополнительные 5,6 млн гривен на предоставление финансовой помощи жителям Балаклеи.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

"Средства пойдут на оказание адресной денежной помощи жителям города Балаклея, чье жилье пострадало во время ЧП на 65-м военном арсенале. Ранее выделенных 30 миллионов гривен оказалось недостаточно, в связи с чем более 430 заявлений о предоставлении денежной помощи оставались без рассмотрения", - говорится в заявлении.

"Некоторые семьи нуждаются в этой помощи. При первом обследовании в их домах не были учтены разрушенные балконы, лоджии. Также есть семьи, которые только что вернулись в город, они также нуждаются в помощи", - подчеркнул глава Балаклейской РГА Степан Масельский.

Как известно, 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов и разлетом взрывоопасных предметов за пределы арсенала. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

Темы: Харьковская область
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