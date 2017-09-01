В Балаклее почти 4 тыс. жителей пострадали из-за взрывов боеприпасов

В Балаклее зарегистрировали почти 4 тысячи жителей, пострадавших из-за взрывов на складе боеприпасов 23 марта 2017 года.

Об этом говорится на сайте Харьковской облгосадминистрации.

"По информации мэра города, в список граждан, пострадавших вследствие взрывов на военном арсенале, были внесены 3908 жителей города. 3109 из них обратились в горсовет за материальной помощью для восстановления жилья. На данный момент рассмотрено 2707 заявлений на общую сумму 37 млн ​​175 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 5 месяцев выполнено более 90% восстановительных работ. Средняя помощь пострадавшим жителям составила около 14 тыс. грн.

Средства для оказания материальной помощи жителям Балаклеи - 30 млн грн - были выделены из областного бюджета. Кроме того, 5 млн грн было выделено из районного бюджета и 4,5 млн грн - из бюджета города Балаклея. Еще 1 млн грн на эти цели город получил от районов и городов Харьковской области.

На ремонт домов частного сектора были направлены стройматериалы, предоставленные в качестве гуманитарной помощи, и благотворительные средства. Отремонтировать остается 60 домов, эту работу планируется завершить до 5 сентября.

Как известно, 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов и разлетом взрывоопасных предметов за пределы арсенала. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая.