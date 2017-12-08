Вибухи у Балаклії: Харківська ОДА виділила постраждалим ще майже 6 млн гривень

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П'ятниця, 8 грудня 2017, 04:53

Харківська обласна рада виділить додаткові 5,6 млн гривень на надання фінансової допомоги жителям Балаклії.

Про це повідомляє прес-служба ОДА.

"Кошти підуть на надання адресної грошової допомоги мешканцям міста Балаклія, чиє житло постраждало під час НС на 65-му військовому арсеналі. Раніше виділених 30 мільйонів гривень виявилось недостатньо, у зв'язку з чим понад 430 заяв про надання грошової допомоги залишалися без розгляду," - йдеться у заяві.

"Деякі сім'ї потребують цієї допомоги. При першому обстеженні в їхніх будинках не були враховані зруйновані балкони, лоджії тощо. Також є сім'ї, які щойно повернулися у місто, вони також потребують допомоги", - підкреслив голова Балаклійської РДА Степан Масельський. 

Як відомо, 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу. Тоді в результаті детонації боєприпасів загинула жінка, троє постраждали. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала.

Теми: Харківська область
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