Сарган: Аккаунт Луценко в Twitter - фейк

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Пятница, 8 декабря 2017, 07:32

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не ведет аккаунт в Twitter.

Об этом заявила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Фейк ... Официально заявляю: у Юрия Луценко нет аккаунта в Твиттере. И все, что вам может попасться в море интернета, - банальная ложь", - написала Сарган.

Также она отметила, что авторы фейкового "аккаунта" "поленились даже свежее фото подобрать".

Темы: Луценко соцсети
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