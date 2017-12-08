Сарган: Аккаунт Луценко в Twitter - фейк

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не ведет аккаунт в Twitter.

Об этом заявила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Фейк ... Официально заявляю: у Юрия Луценко нет аккаунта в Твиттере. И все, что вам может попасться в море интернета, - банальная ложь", - написала Сарган.

Также она отметила, что авторы фейкового "аккаунта" "поленились даже свежее фото подобрать".