Сарган: Аккаунт Луценко в Twitter - фейк
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не ведет аккаунт в Twitter.
Об этом заявила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
"Фейк ... Официально заявляю: у Юрия Луценко нет аккаунта в Твиттере. И все, что вам может попасться в море интернета, - банальная ложь", - написала Сарган.
Также она отметила, что авторы фейкового "аккаунта" "поленились даже свежее фото подобрать".
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