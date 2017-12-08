Дело Шуфрича-младшего ушло в суд

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Пятница, 8 декабря 2017, 14:42

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Нестора Шуфрича-младшего, который совершил ДТП на улице Шота Руставели в Киеве в августе.

Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко 8 декабря.

"Прокуратура города Киева утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего водителя, который 26 августа текущего года совершил ДТП на ул. Шота Руставели, в результате которого был травмирован пешеход", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия правонарушителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения) УК Украины.

Сейчас обвинительный акт направлен в Шевченковский райсуд столицы для рассмотрения по существу.

Как известно, 26 августа Нестор Шуфрич-младший наехал на мужчину на Bentley своего товарища – рэп-исполнителя Pabl.A, авария поизошла в Киеве на улице Шота Руставели. Мужчина сильно пострадал.

Прокуратура сообщила о подозрении сыну народного депутата в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения.

30 августа Шевченковский райсуд Киева применил меру пресечения в отношении Нестора Шуфрича-младшего в виде личного поручительства отца.

Прокуратура Киева обжаловала это решение.

12 сентября Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения в виде поручительства отца подозреваемому совершении ДТП сыну нардепа от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича-младшего.

Темы: ДТП Шуфрич
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