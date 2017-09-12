Суд отказался ужесточать наказание сыну Шуфрича

Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения в виде поручительства отца подозреваемому в совершении ДТП сыну нардепа от Оппозиционного блока Нестору Шуфричу - младшему.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Апелляционный суд оставил без изменений решение Шевченковского райсуда Киева о личном поручительстве (результативная часть решения)", - написала она.

В апелляционной жалобе прокурор просил отменить определение суда первой инстанции, которым Шуфрич был отпущен на поруки отца, и принять новое – о его круглосуточном домашнем аресте.

По словам Максимец, прокуратура считает, что Шевченковский суд не предоставил оценку тому обстоятельству, что поручитель является родным отцом подозреваемого.

"В таком случае интересы собственного сына могут перевесить обязанность поручителя перед судом", - говорит она.

Также, пишет пресс-секретарь, прокурор внес ходатайство о допросе в судебном заседании представителя потерпевшего о состоянии его здоровья в настоящее время.

По ее словам, около 12 часов суд удалился в совещательную комнату, после чего объявил решение - оставить сына Нестора Шуфрича на поруках отца.

Нестор Шуфрич - младший ( крайний справа) ждет решения суда

Как известно, 26 августа Нестор Шуфрич-младший наехал на мужчину на Bentley своего товарища – рэп-исполнителя Pabl.A, авария поизошла в Киеве на улице Шота Руставели. Мужчина сильно пострадал и проходит лечение.

Прокуратура сообщила о подозрении сыну народного депутата в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения.

Прокуратура Киева обжаловала решение Шевченковского райсуда столицы о том, чтобы отпустить Нестора Шуфрича-младшего на поруки отца – депутата Верховной Рады от "Оппозиционного блока".

Украинская правда