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Мужчина, которого сбил сын Шуфрича, лежит в реанимации

Понедельник, 28 августа 2017, 13:24

Мужчина, которого 26 августа на Bentley сбил на пешеходном переходе сын нардепа от Опоблока Нестора Шуфрича, находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом "Украинской правде" сообщил главный врач Киевской городской клинической больницы №17 Николай Демин.

"Лежит в реанимации, лечится", - сказал главврач, уточнив, что пострадавший в тяжелом состоянии.

В то же время, на вопрос, есть ли тенденция к улучшению состояния человека, он ответил, что "это информация инкогнито".

Ранее пресс-служба нардепа сообщила в Facebook, что для лечения пострадавшего пригласили из Израиля нейрохирурга и специалиста по посттравматической реабилитации.

Кроме того, пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик сообщила "Украинской правде", что с сыном Шуфрича "проводятся все следственные действия".

Также Блищик отметила, что ей не известно, какие именно следственные действия проводят правоохранители и какие результаты следствия.

В то же время "Українські новини" со ссылкой на источник в полиции отмечают, что речь, очевидно, идет о допросе Шуфрича-младшего.

Как сообщалось, 26 августа вечером сын народного депутата Нестора Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобиле Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. Первую помощь мужчине предоставил сын главного раввина Украины Моше Асман.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса.

27 августа советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что суд может назначить сыну нардепа Нестора Шуфрича условное наказание и большой штраф.

"Уголовный кодекс за такое правонарушение может давать от 3 до 6 лет лишения свободы, но с учетом того, что сын Шуфрича не был судим, ранее не имел проблем с законом, суд может назначить условное наказание в виде крупного штрафа плюс условное лишение свободы", - сказал он.

Олег Твердь, для УП

Темы: Шуфрич
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