КПВВ "Золотое" будет работать в тестовом режиме

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Пятница, 8 декабря 2017, 21:10

Пункт пропуска "Золотое" в Луганской области 9 и 10 декабря будет работать в тестовом режиме.

Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация.

"На период ремонтных работ на мостовом переходе возле КПВВ "Станица Луганская" 9-10 декабря для обеспечения права граждан на свободное передвижение, украинской стороной принято решение об открытии с нашей стороны КПВВ "Золотое", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что украинская сторона в рамках договоренностей, достигнутых трехсторонней контактной группой, уже трижды пыталась открыть пешеходное и транспортное движение через пункт пропуска "Золотое".

Последний раз был 20 октября 2017. Однако, боевики в очередной раз отказались от взятых на себя обязательств.

Темы: Донбасс Луганская область война АТО
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