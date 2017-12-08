Правоохранители задержали Саакашвили

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Пятница, 8 декабря 2017, 22:21

Правоохранители задержали лидера "Движения народных сил" Саакашвили.

Об этом сообщил Давид Сакварелидзе.

"Задержали Михеила! Везут в СБУ на Аскольдова!!!", - написал он.

Пресс-секретарь партии "Движение новых сил" Марьяна Почтар подтвердила информацию о задержании Саакашвили и сообщила в комментарии УП, что правоохранители атакуют палаточный городок.

К Саакашвили на Аскольдовый переулок приехал адвокат, он пытается пройти, но его не пускают, сообщил он в комментарии УП.

По словам Почтар, территорию перекрыли автобусом.

 

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Темы: Саакашвили
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