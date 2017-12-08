Правоохранители задержали Саакашвили
Правоохранители задержали лидера "Движения народных сил" Саакашвили.
Об этом сообщил Давид Сакварелидзе.
"Задержали Михеила! Везут в СБУ на Аскольдова!!!", - написал он.
Пресс-секретарь партии "Движение новых сил" Марьяна Почтар подтвердила информацию о задержании Саакашвили и сообщила в комментарии УП, что правоохранители атакуют палаточный городок.
К Саакашвили на Аскольдовый переулок приехал адвокат, он пытается пройти, но его не пускают, сообщил он в комментарии УП.
По словам Почтар, территорию перекрыли автобусом.
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