В ИВС усилили охрану. Саакашвили обыскивают - РНС

В ИВС на Аскольдовом переулке, где содержат задержанного Михаила Саакашвили, усиливают охрану.

Так на месте бойцы Нацгвардии и полиции.

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили осматривают, проводят обыск личных вещей.

По словам адвоката Павла Богомазова, внутри СБУ по состоянию на 0:10 находятся адвокаты Руслан Чернолуцкий и Валерия Коломиец. Сам Павел Богомазов пытается попасть внутрь.

Все выходы перекрыты.

Полиция перекрыла улицу Мазепы и заворачивает все машины у метро Арсенальная.

Под ИВС около 120-150 человек. При этом журналистов и стримеров около 20-30 человек.