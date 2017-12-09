Ситуация в районе проведения АТО усложнилась, 4 погибших

За минувшие сутки зафиксировано 28 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Вследствие вражеских обстрелов погибло четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины, один ранен, еще один получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска целенаправленно и прицельно продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины и все чаще применяют минометы различных калибров, запрещенные минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении еще в светлой время суток оккупанты из всего имеющегося пехотного вооружения и 120-мм минометов вели огонь по позициям ВСУ вблизи Майского. Здесь они выпустили более полусотни мин.

С наступлением сумерек вражеский огонь переместился немного севернее, в район КПВВ "Золотое", который как раз планируют открыть 9 декабря пока будет длиться ремонт пешеходного моста в Станице Луганской.

В частности, боевики из 82-мм минометов и гранатометов обстреливали подступы к Катериновке, Новоалександровке и Крымскому, а из стрелкового оружия и гранатометов - оборонительные укрепления у Золотого. Также из пехотного вооружения российские наемники беспокоили ВСУ неподалеку Луганского и Зайцевого.

На Донецком направлении пик вражеской огневой активности пришелся на первую половину суток. В частности, оккупанты активно вели обстрелы из минометов и всего спектра пехотного вооружения в районе Водного на Приазовье и в пригороде Авдеевки.

Вблизи Каменки позиции сил АТО активно обстреливал вражеский снайпер. С наступлением ночи под огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали защитники шахты Бутовка.

Кроме того, в районе Водяного, Авдеевки, Майского, Северска и Станицы Луганской зафиксирован пролет враждебных БПЛА, запрещенных минскими договоренностями.

"В случаях, когда враждебные обстрелы составляли непосредственную угрозу жизни и здоровью наших воинов, подразделения сил АТО отвечали противнику шквальным огнем из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе АТО.