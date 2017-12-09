Парубий: Никаких изменений в "языковую" статью вносить не будут

1251 просмотр
Суббота, 9 декабря 2017, 19:46

Никаких изменений в статью 7 закона об образовании - "Язык образования" вносить не будут.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий на конференции ко Дню местного самоуправления на Львовщине.

По словам Парубия, положения статьи стали предметом дискуссии не только в Украине, но и в международном обществе.

Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с представителями Венецианской комиссии "и было согласовано, что статья 7 закона "Об образовании" меняться не будет, а останется в принятой редакции".

Как известно, 8 декабря Венецианская комиссия приняла решение относительно положений нового Закона Украины "Об образовании" относительно преподавания на государственном языке, языке меньшинств и других языках.

Комиссия в своем заключении отметила, что Украине стоит внести изменения в "языковую статью" закона "Об образовании", пересмотрев запрет преподавания на русском языке.

Эксперты не поддержали обвинения со стороны Венгрии.

Вместе с тем Венецианская комиссия рекомендовала Украине "продлить" переходный период для имплементации языковой статьи.

Украинская правда

Темы: образование язык законодательство Венгрия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании. ТЕКСТ 8 декабря 2017, 18:30
Венгрия готовится к поражению: что изменит решение "Венецианки" 8 декабря 2017, 14:30
Венецианская комиссия поддержала "языковую" статью для нацменьшинств 8 декабря 2017, 14:01
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
АТО: Боевики вели огонь из 120-мм минометов
Участие в задержании Саакашвили принимали Аброськин и Кулик - источники
Туск: Нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной
КПВВ "Золотое" работает только с украинской стороны
Все новости
афиша

Что посмотреть и куда сходить в Киеве на выходных

другой город

Названы победители "Общественного бюджета" во Львове

Made in Ukraine

Арт-магазин украинских художников и дизайнеров