На Новый год в РФ "минировали" 30 аэропортов
В преддверии Нового года неизвестные сообщили о "минировании" 30 аэропортов по всей России.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ни один из сигналов не подтвердился.
"Угрозы минирования поступили службам безопасности и различным подразделениям 30 аэропортов, включая "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и петербургский "Пулково", - сообщил источник.
Меры безопасности в аэропортах были усилены, некоторые аэропорты пришлось эвакуировать, однако ни один из сигналов не подтвердился.