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У п'яти російських містах евакуювали ТЦ через загрозу вибуху

Субота, 30 грудня 2017, 22:25

У Саратові, Воронежі, Нижньому Новгороді, Ростові-на-Дону і Волгограді евакуювали торгові центри після анонімних дзвінків про закладені там бомби. 

Як повідомляє Інтерфакс, загалом було евакуйовано три торгових центри у Єкатеринбурзі, 6 - у Воронежі, 2 - в Саратові, 5 - в Ростові-на-Дону і 3 - у Нижньому Новгороді, де також провели евакуацію у будівлі аеропорту.

Поліція почала перевірку у будівлях, де до евакуації перебувало багато людей.

У Нижньому Новгороді перевірка показала, що повідомлення про бомби були помилковими.

Раніше 30 грудня евакуацію після анонімних дзвінків проводили у торгових центрах Новосибірська і Красноярська. Поліція перевірила будівлі і не виявила вибухових пристроїв.

Теми: Росіятеракт
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