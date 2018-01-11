Командующий ВМС: В Крыму была отремонтированная техника

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Четверг, 11 января 2018, 20:46

Командующий военно-морскими силами Игорь Воронченко заявляет, что практически вся техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована.

Об этом он сказал в комментарии 112 каналу.

Комментируя заявления президента РФ Владимир Путина, он сказал: "Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой в грязной кремлевской игре".

По его словам, на период аннексии Крыма из 8 боевых кораблей был не на ходу только большой десантный корабль "Константин Ольшанский", потому что тогда была потребность в ремонте главных двигателей.

Еще, по его словам, корвет "Луцк" был на ремонте, "но был практически отремонтирован".

"Корветы "Тернополь", "Приднепровье", "Хмельницкий" на ходу, два тральщика "Черкассы" и "Чернигов" на ходу... Подводная лодка на 70% была отремонтирована, была потребность в замене клапанов ", - сказал он.

Воронченко также уточнил, что в Крыму осталось техники на 2 батальона БМП и 2 батальона БТРов. "Они практически были готовы, процентов на 15-20 подлежали ремонту", - отметил он.

Воронченко также уточнил, что из авиации, вся техника, которая могла подняться, теперь выполняет задания на материковой части Украины.

Ранее Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма.

Украинская правда
Темы: флот Крым Росcия
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