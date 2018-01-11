Дискуссия по закону об образовании не завершена - Гриневич

Обсуждение языковой статьи закона об образовании еще не завершено.

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич в эфире 5 канала.

"Я думаю, что нет (не закрыта дискуссия - ред.). Потому что на самом деле, у нас, когда только закон об общем среднем образовании появится в украинском парламенте, тогда начнется новая дискуссия. И нам нужно этот проект этой статьи языковой в законе о среднем образовании обсудить со всеми кругами. И я боюсь, что это будет виток новой спекуляции различных крайних точек зрения", - отметила она.

"Нам нельзя с этим законом не спешить, в связи с тем, что за ним вся реформа среднего образования. Мы готовы к новым таким тяжелым дискуссиям, ведь это путь украинского государства", - отметила министр.