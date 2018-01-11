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Дискусія щодо закону про освіту не завершена - Гриневич

Четвер, 11 січня 2018, 22:05

Обговорення мовної статті закону про освіту ще не завершене.

Про це заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич в ефірі 5 каналу.

"Я думаю, що ні (не закрита дискусія – ред.). Тому що насправді, в нас, коли тільки закон про загальну середню освіту з'явиться в українському парламенті, тоді розпочнеться нова дискусія. І нам потрібно цей проект цієї статті мовної в законі про загальну середню освіту обговорити з усіма колами. І я боюсь, що це буде виток нової спекуляції різних крайніх точок зору", - зазначила вона.

"А нам не можна з цим законом не спішити, в зв'язку з тим, що за ним вся реформа середньої освіти. Ми готові до нових таких важких дискусій, адже це є шлях українського державотворення", - зауважила міністр.

8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового Закону України "Про освіту" стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.

У рішенні йдеться, що сприяння посиленню державної мови та її обов’язковість для всіх громадян є "законною і навіть похвальною метою держави". Те саме стосується державних заходів для вивчення мови всіма громадянами, які є шляхом до подолання існуючих нерівностей та сприяють ефективнішій інтеграції в суспільстві осіб, що належать до національних меншин.

Окрім того, Венеціанська комісія у своєму висновку зазначила, що Україні варто внести зміни у "мовну статтю" закону "Про освіту", переглянувши заборону викладання російською мовою.

Теми: освітамова
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