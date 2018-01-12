Бэннона допросят из-за вмешательства России в выборы США

1688 просмотров
Пятница, 12 января 2018, 03:55

На следующей неделе Комитет палаты представителей США допросит бывшего главного стратега Дональда Трампа Стива Бэннона из-за вероятного вмешательства России в выборы Соединенных Штатов 2016 года.

Об этом сообщает Reuters.

Интервью состоится во вторник, 16 января. Допрос Комитета палаты представителей США Бэннон будет касаться периода предвыборной кампании Трампа.

В самом Комитете его глава-республиканец Девин Нуньес отказался комментировать опубликованную информацию. Однако агентство отмечает, что практика ведомства заключается в отказе от комментариев относительно конкретных свидетелей или расписания показаний во время закрытых слушаний.

В то же время другой представитель-демократ Комитета Адам Шифф заявил, что хотел бы видеть десятки других свидетелей, в частности Бэннона, дочь Трампа Иванку и ее мужа Джареда Кушнера.

Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон считался одним из основных игроков в команде Трампа. Именно он помог Трампу сформировать кампанию под лозунгом "Америка - прежде всего", прежде чем покинул свой пост в августе 2017 года.

Темы: США Трамп Росcия
powered by lun.ua
По теме
У меня "наверное" хорошие отношения с Ким Чен Ыном - Трамп 12 января 2018, 01:31
США разрабатывают новые санкции против РФ 11 января 2018, 23:51
Американцам советуют ездить в Украину с осторожностью 11 января 2018, 03:22
Все новости
Главные новости
Гройсман считает коррупцию преувеличенной проблемой
10 украинских визовых центров открываются в восьми странах
Вступили в силу нормы закона о криминале за домашнее насилие
Эксперты: Яценюк и жена Авакова могли отмывать средства продажей "Эспрессо
Все новости
свои люди

Водитель львовского трамвая снимает видеоблоги для YouTube

Лайфхаки

Как начать бегать и не перестать через месяц

исследование

Привычки, которые на самом деле вас старят