ЗМІ: Головний стратег Білого дому подав у відставку

Головний стратег Білого дому Стів Беннон подав у відставку.

Близьке до Беннона джерело сказало ABC News, що відставка набрала чинності ще 14 серпня – буквально через рік після того, як Стів Беннон приєднався до передвиборчої кампанії Трампа.

У розмові з кореспондентами у вівторок у Нью-Йорку, президент Трамп назвав Беннона "хорошою людиною" і заявив, що він не є "расистом".

У Беннона були розходження у поглядах з майже кожним чільним чиновником у Білому домі. Серед головних його противників – старший радник президента Джаред Кушнер, радник з національної безпеки Герберт Макмастер і новий керівник апарату Білого дому генерал Джон Келлі.

Як відомо, Стів Беннон не єдиний помічник, який останнім часом залишив Білий дім.

21 липня у відставку подав прес-секретар Шон Спайсер. Відтак пішов керівник апарату Райнс Прібас.

Директора комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі звільнено з обов’язків всього через 11 днів на посаді.

Голос Америки