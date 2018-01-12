Суд не отпустил Ефремова из-под стражи

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Пятница, 12 января 2018, 20:32

Старобельский районный суд Луганской области продлил до 12 марта включительно содержание под стражей бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Об этом сообщил председательствующий судья Александр Пелых на заседании 12 января, передают "Українські новини".

"Суд считает необходимым продлить меру пресечения Ефремову А.С. в виде содержания под стражей на 60 суток до 12 марта включительно", – сказал он.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры, которое рассматривал 11-12 января.

При этом защита подсудимого просила отпустить его из-под стражи.

В свою очередь суд счел, что Ефремов, находясь на свободе, может скрываться от следствия и угрожать свидетелям, к трем из которых уже применены дополнительные меры безопасности.

Защита апеллировала к длительному нахождению под стражей подсудимого (более 1,5 года) и безосновательности обвинений Ефремова в нарушении территориальной целостности Украины при незавершенности процесса демаркации границы с Россией.

Суд, однако, отмел доводы защиты.

Процесс находится на стадии допроса свидетелей.

Темы: Ефремов суд сепаратизм
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