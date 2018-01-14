Умеров: Для спасения Ханского дворца надо просить международной помощи

1899 просмотров
Воскресенье, 14 января 2018, 10:26

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров считает, что для сохранения Ханского дворца в оккупированном Крыму нужно просить международной поддержки.

Об этом он сказал в эфире "Радио Крым.Реалии".

"Я, прежде всего, беспокоюсь за Ханский дворец, который лишают аутентичности в процессе так называемой российской реконструкции. Нужно обращаться во все международные организации, чтобы прекратить это", - подчеркнул Умеров.

Как известно, в аннексированном Россией Крыму проводят работы в Ханском дворце в Бахчисарае, которые разрушают историческую памятку.

Минкультуры Украины выразило решительный протест незаконным работам на территории Бахчисарайского заповедника.

Также в социальных сетях прошла кампания протеста против разрушения Ханского дворца в оккупированном Крыму.

Ханский дворец в Бахчисарае является самым известным музеем, который связан с историей крымских татар, был летней резиденцией крымских ханов Гиреев. В состав комплекса входят дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.

Темы: крымские татары Меджлис Крым аннексия
powered by lun.ua
По теме
Посольство РФ в Берлине пикетировали в поддержку крымских татар 13 января 2018, 17:25
В Крыму оштрафовали еще 2 участников пикетов в поддержку крымских татар 13 января 2018, 04:53
Фигурантам "дела Веджие Кашка" продлили арест на 2 месяца 13 января 2018, 03:26
Все новости
Главные новости
Минобороны: В субботу во второй половине дня обстрелов не было
Близкие к Саакашвили медиа в Грузии обнародовали компромат на Порошенко
Боевики обстреляли из гранатометов опорный пункт вблизи КПВВ "Гнутово"
АП: Опубликованные грузинским телеканалом "документы" - вброс ФСБ
Все новости

Белорусская группа Port Mone: "Мир можно покорить с помощью 500 человек в каждом городе"

благоустройство

Каким может стать Житний рынок

Лайфхаки

Как начать бегать и не перестать через месяц