В Бахчисарае оккупанты "реконструируют" Ханский дворец: повредили роспись, в мечети трещины

В Ханском дворце в аннексированном Бахчисарае (Крым) проводят работы, которые разрушает исторический памятник.

Об этом в своем Facebook сообщил журналист Осман Пашаев.

По его словам, работы ведутся под предлогом подготовки к 100-летию музея, из-за чего дворец был закрыт на 4 дня.

"Фотографировать нельзя, везде стоит охрана, как на зоне. С Биюк Хан Джами (Большая Ханская мечеть во дворце, одна из крупнейших в Крыму) сняли всю черепицу, ее сбросили и планируют вывезти на Чуфут-Кале, также сняли старинные дубовые балки, их якобы поел жучок. Пока снимали балки автокраном, повредили на фасаде роспись XVIII века", - отмечает Пашаев.

Фасад мечети со стороны улицы помыли "Karcher'ом", от чего появились трещины, а у входа в ворота штукатурка обвалилась до основания, видна каменную кладку.

"Эту дыру срочно залепили цементом, нанесли на весь фасад современную краску и зашпаклевали", - сообщил Пашаев.

Также "Karcher'ом" помыли Александровский фонтан, от него также отвалились куски, "их замазали и красят современной краской в ​​белый цвет".

"Всю роспись на фасадах разрисовывают простые рабочие, о реставраторах речь даже не идет. На месте стены, которая обвалилась в Персидском саду, заливают бетон. По проекту "реконструкции" вокруг части дворца возводят металлоконструкцию с крышей, под которой потом будут перекрывать крышу помещений зала Дивана, Золотого кабинета и других помещений", - отметил он.

все Фото - Осман Пашаев

Как известно, Ханский дворец в Бахчисарае является самым известным музеем, который связан с историей крымских татар, был летней резиденцией крымских ханов Гиреев. В состав комплекса входят дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.

В начале октября незаконно избранный в Госдуму от Крыма депутат Руслан Бальбек заявил российским СМИ, что "в период Украины Ханский дворец в Бахчисарае использовали как объект обогащения", якобы на территории дворца проводились раскопки и был нанесен ущерб "золотой комнате" во дворце и Большой ханской мечети.

Теперь, по его словам, во дворце ведется реконструкция. Первый этап противоаварийных работ на объекте планируется завершить в декабре, на них выделено 148 млн рублей. На капитальный ремонт главного корпуса необходимо более 1,6 млрд рублей.

Украинская правда