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Минкультуры опротестовало незаконную "реконструкцию" Ханского дворца

Воскресенье, 5 ноября 2017, 14:28
Минкультуры опротестовало незаконную реконструкцию Ханского дворца

Минкультуры Украины выразило решительный протест незаконным работам на территории Бахчисарайского заповедника в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Минкультуры крайне возмущено проведением масштабных незаконных работ на памятнике национального значения "Ханский дворец", который относится к Исторической среде столицы крымских ханов в городе Бахчисарай и внесен в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что во время съемок черепицы и старинных дубовых балок с Великой Ханской мечети (Биюк Хан Джами) было повреждено росписи 18-го века. Также на фасаде здания пошли трещины и обвалилась штукатурка из-за применения для мойки техники со струей воды под большим давлением. Этой же техникой повредили Фонтан слез (Александровский фонтан) и Екатерининскую милю.

Также в министерстве обеспокоены планами возведения вокруг части Главного корпуса Ханского дворца металлического навеса, поскольку из-за большой загруженности металлоконструкции существует угроза разрушения памятки.

"Соответствующее свидетельствует о циничном нарушении не только суверенных прав нашего государства, но и положений таких международных актов, как Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14.05.1954 года и Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия от 16.11.1972 года", - отмечают в ведомстве.

В Минкультуры подчеркивают, что, согласно международному праву, уход за культурным наследием оккупированных территорий должно осуществлять государство-оккупант.

"Ответственность за охрану культурного наследия на временно оккупированной территории АР Крым возлагается на Российскую Федерацию как на государство, которое осуществляет оккупацию в соответствии с нормами и принципами международного права", - отмечается в сообщении.

Минкультуры обратилось к международной Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) и Международному центру изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей (ICCROM) с просьбой обратиться к России с требованием соблюдения международного права и отказа от действий, которые вредят культурному наследию Украины.

Кроме того, ведомство обратилось в крымскую прокуратуру, чтобы та "приняла меры реагирования, направленные на установление виновных лиц и привлечения их к ответственности".

Как известно, в аннексированном Россией Крыму проводят работы в Ханском дворце в Бахчисарае, которые разрушают историческую памятку.

Ханский дворец в Бахчисарае является самым известным музеем, который связан с историей крымских татар, был летней резиденцией крымских ханов Гиреев. В состав комплекса входят дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.

Украинская правда

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Темы: КрымМинкультурыаннексия
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