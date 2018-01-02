Кабмин уволил переводчика Гройсмана, не дождавшись решения суда
Кабинет министров уволил заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, который подозревается в работе на российские спецслужбы.
Об этом пишут "Украинские новости", ссылаясь на информацию, полученную в секретариате правительства.
"Ежов Станислав Станиславович уволен от 21.12.2017 с должности заместителя руководителя протокола премьер-министра в соответствии с приказом государственного секретаря Кабинета министров Владимира Бондаренко", - сказано в письме из Кабмина.
Представление на увольнение было внесено руководителем аппарата премьера.
Как известно, 20 декабря Служба безопасности Украины задержала на рабочем месте чиновника секретариата Кабмина, который передавал российским кураторам информацию о деятельности украинского правительства.
СМИ выяснили, что речь идет о Станиславе Ежове - заместителе руководителя протокола премьер-министра.
СБУ несколько месяцев "вела" его с согласия премьер-министра Владимира Гройсмана для документирования контактов Ежова с российскими спецслужбами.
По данным СБУ, задержанный информировал спецслужбы России о зарубежных поездках и переговорах премьер-министра Владимира Гройсмана.
Шевченковский суд избрал Станиславу Ежову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.
Сам он вину не признает.
Все подробности о задержании, и о самом Ежова читайте в статье: Шпион, выйди вон. Все о скандале с переводчиком Гройсмана.