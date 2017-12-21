СБУ несколько месяцев "вела" переводчика Гройсмана

Гройсман знал от СБУ, что его переводчик работает на спецслужбы РФ за несколько месяцев до его задержания.

Об этом "Украинской правде" стало известно из собственных источников.

СБУ несколько месяцев "вела" сотружника Кабмина Станислава Ежова с согласия премьер-министра Владимира Гройсмана для документирования его контактов с российскими спецслужбами.

По некоторым данным, Гройсману даже давали слушать разговоры переводчика с куратором от РФ. Он был задержан после того, как у СБУ появилась информация, что он может скрыться.

Согласно с декларацией Ежова, его жена Юлия Мирошникова гражданка России.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности разоблачили чиновника секретариата Кабмина в деятельности в интересах спецслужб России. Момент его задержания у здания Кабмина показал телеканал "Прямой", съемочная группа, которого якобы случайно была рядом.

По словам источника, то, что переводчика вывели через центральный выход и под камеры, Гройсман считает попыткой Банковой бросить тень на него тоже.

Как сообщалось, телеканал "Прямой" создан на базе телеканала Tonis. Владельцем и конечным бенефициаром канала стал Владимир Макеенко.

Ранее "Украинская правда" писала, что Макеенко приобрел "Тонис" для окружающих действующего президента Петра Порошенко.