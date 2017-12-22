Ежова арестовали. Он не разговаривает
Шевченковский суд избрал Станиславу Ежову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.
О таком решении судьи Виталия Циткича журналистам рассказал адвокат Владимир Шпирук.
По его словам, следствие продлится до 17 февраля. Он добавил, что будут изучаться материалы, которые были изъяты у Ежова во время обысков.
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Шевченківський райсуд обрав Станіславу Єжову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без альтернативи внесення застави. (ст. 111 КК не передбачає такий варінат)— Лариса Сарган (@SarganLarysa) December 22, 2017
Адвокат настаивает, что его подзащитный вину не признает.
Шпирук отметил, что Ежов в шоковом состоянии. Он не разговаривает, говорит адвокат.
По состоянию на 17:45 Ежова вывезли из Шевченковского суда.
Ежова подозревают в государственной измене - ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса.
Такая статья предусматривает только арест.
Как известно, 20 декабря Служба безопасности Украины задержала на рабочем месте чиновника секретариата Кабмина, который передавал российским кураторам информацию о деятельности украинского правительства.
СМИ выяснили, что речь идет о Станиславе Ежове - заместителе руководителя протокола премьер-министра.
СБУ несколько месяцев "вела" его с согласия премьер-министра Владимира Гройсмана для документирования контактов Ежова с российскими спецслужбами.
По данным СБУ, задержанный информировал спецслужбы России о зарубежных поездках и переговорах премьер-министра Владимира Гройсмана.