Ежова арестовали. Он не разговаривает

Шевченковский суд избрал Станиславу Ежову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

О таком решении судьи Виталия Циткича журналистам рассказал адвокат Владимир Шпирук.

По его словам, следствие продлится до 17 февраля. Он добавил, что будут изучаться материалы, которые были изъяты у Ежова во время обысков.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Шевченківський райсуд обрав Станіславу Єжову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без альтернативи внесення застави. (ст. 111 КК не передбачає такий варінат) — Лариса Сарган (@SarganLarysa) December 22, 2017

Адвокат настаивает, что его подзащитный вину не признает.

Адвокат Шпирук фото Эльдара Сарахмана, УП

Шпирук отметил, что Ежов в шоковом состоянии. Он не разговаривает, говорит адвокат.

жена Ежова и адвокат фото Эльдара Сарахмана,УП

По состоянию на 17:45 Ежова вывезли из Шевченковского суда.

Ежова подозревают в государственной измене - ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса.

Такая статья предусматривает только арест.

Как известно, 20 декабря Служба безопасности Украины задержала на рабочем месте чиновника секретариата Кабмина, который передавал российским кураторам информацию о деятельности украинского правительства.

СМИ выяснили, что речь идет о Станиславе Ежове - заместителе руководителя протокола премьер-министра.

СБУ несколько месяцев "вела" его с согласия премьер-министра Владимира Гройсмана для документирования контактов Ежова с российскими спецслужбами.

По данным СБУ, задержанный информировал спецслужбы России о зарубежных поездках и переговорах премьер-министра Владимира Гройсмана.