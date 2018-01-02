Полиция еще не объявила подозрение из-за убийства Ноздровской

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Вторник, 2 января 2018, 22:21

Полиция еще не объявила подозрение из-за убийства юристки Ирины Ноздровской.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов.

"Никому подозрение не объявлены. Сегодня у меня был друг Ирины, который предоставил видеозапись. Сейчас мы ее обрабатываем", - рассказал он.

Кроме того, в Вышгородское отделение полиции Главного управления нацполиции в Киевской области зашла группа активистов, чтобы узнать о ходе расследования, сообщает "Укринформ".

Отмечается, что у отделения полиции было больше десяти общественных активистов и представители СМИ. Однако журналистов не допустили на встречу.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.  

Темы: полиция убийство Киевская область
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