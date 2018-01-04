Сутки в АТО: Боевики активизировали аэроразведку, вечером зафиксирована тишина

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Четверг, 4 января 2018, 07:33

Во второй половине прошедших суток в зоне АТО вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Зато боевики активизировали воздушную разведку.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В первой половине дня, российско-оккупационные группировки 5 раз нарушали перемирие на Донецком направлении.

В частности, из минометов калибра 82-мм боевики вели огонь по оборонным укреплениям ВСУ вокруг Марьинки и шахты Бутовка.

Гранатометы различных видов и легкое пехотное вооружение захватчики применили у Авдеевки и Водяного, а из стрелкового оружия провоцировали защитников Широкиного.

Украинские воины ни разу не поддались на провокации агрессора и огонь в ответ не открывали.

В то же время, на протяжении прошлых суток враг активизировал воздушную разведку. Беспилотные летательные аппараты противника, запрещенные к применению Минскими договоренностями, были зафиксированы в районе Светлодарской дуги и на Приазовье.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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