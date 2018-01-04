Суд просит комиссию адвокатов разобраться с защитниками Януковича

Печерский райсуд Киева просит квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры привлечь к ответственности защитников экс-президента Виктора Януковича – Виталия Сердюка, Игоря Федоренко и Андриану Фозекош.

Соответствующее решение приняла судья Светлана Шапутько 29 декабря в ответ на просьбу прокурора.

"Довести до сведения председателя КДКА г.. Киева об обстоятельствах нарушения требований Уголовного процессуального кодекса, Закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" и требований адвокатской этики адвокатами Сердюком Виталием Анатольевичем, Федоренко Игорем Люсиковичем, Фозекош Андрианой Андреевной, а также руководителем Адвокатского объединения "Авер Лекс", - говорится в постановлении.

Судья также просит поставить перед главой КДКА г.. Киева вопрос о дисциплинарной ответственности адвокатов "в связи с нарушением ими присяги адвоката Украины, правил адвокатской этики и ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей".

Шапутько отмечает, что указанные адвокаты "систематически принимают меры, направленные на затягивание рассмотрения ходатайства".

Судья отмечает, что за все время рассмотрения дела 01.11.2017 по 08.12.2017 включительно было проведено 15 судебных заседаний.

Судья упоминает случай, когда адвокаты Януковича принесли на заседание 04.12.2017 "предметы и вещи для нанесения телесных повреждений (деревянные палки - биты, брусчатку, две стеклянных бутылки с неизвестным веществом с запахом бензина и топливных масел, так называемые "коктейли Молотова"), и сообщили суду, что указанные предметы и вещи являются вещественными доказательствами, с помощью них они проведут в зале судебного заседания эксперимент по их применению ".

В материалах напоминается, что из-за этого инцидента в суд была вызвана полиция, а судья сделала замечание защитникам, что "нахождение указанных вещей, в частности "коктейлей Молотова", в зале судебного заседания может представлять угрозу жизни и здоровью присутствующих в зале суда людей, в том числе представителей СМИ, общественности, и объявлено требование удалить данные предметы из зала судебного заседания ".

Судья также отмечает, что после прохождения всех стадий, и когда для принятия решения по существу ходатайства необходимым осталось изучить материалы, приобщенные к материалам дела по ходатайству адвокатов, они начали игнорировать заседания – не менее пяти из них. 20 декабря защитники также не пришли на заседание.

Судья отмечает, что в адвокатском объединении работают 14 адвокатов, и адвокат Биленко также знаком с материалами производства, однако никто из них так и не явился в суд.

В постановлении отмечается, что в Авер Лекс настаивают, что "вопрос участия адвокатов АО в дальнейшем рассмотрении производства будет решен после окончания обжалования постановления суда от 11.12.2017 о прекращении участия адвокатов АО "Авер Лекс"".

При этом судья отмечает, что решение о прекращении участия адвокатов АО "Авери Лекс" следственным судьей ни 11.12.2017, ни в любом другом судебном заседании не принималось, а потому адвокату запрещается отказываться от оказания помощи кроме случаев, установленных законом.