Защитники Януковича оспорят решение суда подать их в комиссию адвокатов

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк намерен обжаловать решение судьи Печерского суда Светланы Шапутько об обращении к дисциплинарной комиссии адвокатов на него и его коллег.

Об этом Сердюк, который представляет в Печерском суде интересы Януковича в заочном процессе по Майдану, заявил в комментарии "Украинской правде".

"Мы будем обжаловать это решение", - сказал он.

На уточняющий вопрос, как он будет обжаловать это решение, если в постановлении суда указано, что оно обжалованию не подлежит, Сердюк отметил:

"Согласно нормам Конституции, которая предусматривает право на обжалование любого решения", - отметил он.

Кроме того, Сердюк отметил, что этому постановлению суда "будет дана оценка с точки зрения наличия в действиях судьи признаков преступления, предусмотренного ст 375 в КПК - принятие заведомо неправосудного решения, и ст 397 Уголовного кодекса - препятствование законной адвокатской деятельности".

Он также отметил, что 11 декабря защитники не могли присутствовать на заседании из-за параллельного процесса, который происходил в Оболонском суде по делу о государственной измене.

"11 декабря помощник пытался занести в канцелярию ходатайство о переносе заседания, но тогда в суде рассматривали дело Саакашвили, суд был полностью закрыт ... наш адвокат Биленко был в суде по другому делу, он написал заявление, что мы не выходим из процесса, но судья ему говорит: "Выбросьте это заявление в помойку"… и принимает решение о замене адвоката на защитника от центра безвозмездной помощи", - рассказал Сердюк.

Он также привел УП копов ходатайств о переносе заседания, зарегистрированных в Печерском суде 11, 19 и 20 декабря.

По заседанию 11 декабря, оно происходило в 10:00, а заявление зарегистрировано в 11:43. Адвокаты на заседание не пришли. Тогда судья приняла решение о назначении адвоката из центра безвозмездной помощи.

По его словам, с тех пор судья заменила уже трех адвокатов центра безвозмездной помощи.

"Сначала это был адвокат Шадрин, но он просил предоставить время на ознакомление с материалами, потом подал заявление об отводе судьи. Тогда судья принимает решение о назначении другого адвоката из центра правовой бесплатной помощи. Назначили Александра Байдыка. Но и он также хотел ознакомиться с материалами дела. Его тоже выкинули и назначили другого адвоката. Цель этой чехарды - выполнить незаконную политическую указание ", - отметил он.

При этом Сердюк сообщил, что после того, как у Януковича узнали об этой ситуации, "клиент заявил, что решение носит политический характер, и дал поручение обжаловать это незаконное решение и участвовать в процессе только после обжалования. Мы не выходили из процесса, мы обжаловали решение судьи", - сказал Сердюк.

Сердюк также считает, что судья Шапутько находится "на крючке", поскольку в мае должен рассматриваться вопрос о продлении его полномочий.

На реплику о том, что указы президента и так предусматривают реорганизаций судов, в том числе и Печерского, Сердюк отметил, что события происходили до указов президента.

Как известно, Печерский райсуд Киева попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры привлечь к ответственности адвокатов экс-президента Виктора Януковича Виталия Сердюка, Игоря Федоренко и Андриану Фозекош.